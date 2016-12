Volo di linea Copenaghen-Roma rischiò collisione con caccia russo

14:08 - Lo scorso marzo un aereo passeggeri della compagnia scandinava Sas diretto da Copenaghen a Roma ha rischiato la collisione in volo con un caccia russo sui cieli della Svezia. E' quanto emerge da un rapporto dell'European Leadership Network secondo cui lo scontro fu evitato solo grazie alla buona visibilità e all'abilità del pilota. Negli ultimi mesi si sono rischiati almeno 40 incidenti fra la Russia e l'Occidente.

L'aereo della Sas aveva a bordo 132 passeggeri. Il fatto è avvenuto prima dell'abbattimento in Ucraina del volo Malaysia Airlines 17, in cui lo scorso luglio hanno perso la vita 298 persone.



Come si legge sul rapporto, quello che ha reso particolarmente rischiosa la situazione sui cieli della Svezia è stato il fatto che il velivolo spia russo, molto probabilmente per sfuggire ai radar, non aveva acceso il transponder, il congegno usato per localizzare gli aerei.



Per il think tank londinese, il numero di questi episodi è ai livelli della Guerra Fredda. Emerge sempre più la volontà da parte di Mosca di condurre una "politica del rischio calcolato" fatta di continue provocazioni nei confronti della Nato.