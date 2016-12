Volo Air France, falso allarme bomba: arrestato un poliziotto in pensione

La procura di Bobigny ha riferito che un sospetto è stato arrestato all'aeroporto parigino di Roissy per il falso allarme bomba che ha costretto il volo dell'Air France Mauritius-Parigi ad un atterraggio di emergenza a Mombasa, in Kenya. Secondo France Info, si tratta di un poliziotto in pensione. La compagnia aerea, intanto, ha sporto denuncia contro ignoti per "messa in pericolo della vita altrui".