Volevano unirsi all'Isis in Libia: arrestati 6 giovani in Tunisia

Le unità speciali dell'antiterrorismo tunisino hanno arrestato sei giovani che pare avessero intenzione di raggiungere Sirte, in Libia, per unirsi all'Isis. Gli arresti sono avvenuti alla frontiera fra Tunisia e Libia; i sei sono stati inviati in un commissariato a El Aouina, nella capitale, e hanno confessato di appartenere a Daesh, acronimo arabo che indica lo Stato islamico.