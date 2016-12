Viveva in 6 mq a Parigi, italiana cacciata per aver chiesto la fattura

20:53 - Viveva in un buco di 6 mq senza bagno, dove per entrare bisognava piegarsi e abbassare la testa, che riusciva a permettersi grazie al lavoro dopo le lezioni in università. Elisabetta Serughi, 21 enne italiana a Parigi dove frequentava una scuola di specializzazione in architettura, pagava 400 euro per quell'appartamento nel quartiere di Barbes, vicino Montmartre, ma, come riporta l'Ansa, è stata cacciata per aver chiesto la fattura. La studentessa voleva andarsene, ma quando ha chiesto le ricevute al proprietario ha scatenato la sua ira.

L'aggressione - La reazione dell'uomo è stata tanto inaspettata quanto violenta. "Ha buttato fuori tutti i miei libri, e quando ha visto che stavo chiamando la polizia mi ha strappato il cellulare di mano buttandomi a terra" ha riferito la ragazza. Per fortuna è intervenuta la vicina, mentre il proprietario continuava ad urlare: "Italiana di merda". Adesso l'uomo rischia una condanna per violenze e affitto abusivo.