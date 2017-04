Visita a sorpresa in Iraq del genero-consigliere di Trump

Visita a sorpresa in Iraq di Jared Kushner, genero nonché consigliere esperto del presidente americano Donald Trump. Ad invitare il marito di Ivanka Trump è stato il capo di Stato maggiore delle forze armate americane, il generale Joseph Dunford. Lo riporta il New York Times. Non è chiaro quale sia il programma di Kushner, che arriva in Iraq nel momento più delicato dell'offensiva per la riconquista di Mosul.