Visita a sorpresa del ministro Trenta in Libia, incontro con Sarraj

Visita a sorpresa del ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia. Trenta è atterrata all'aeroporto di Tripoli, dove è stata accolta dal suo omologo libico. In giornata il ministro incontrerà al Palazzo Presidenziale il premier libico Fayez al-Sarraj e subito dopo si recherà a Misurata per visitare l'ospedale da campo italiano.