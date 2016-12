Visco: lavorare su cause migrazione

"Gestire alla radice le cause della migrazione richiede politiche per lo sviluppo che concedano ai Paesi poveri un miglior accesso al mercato per i loro prodotti, il trasferimento di competenze e di know-how tecnologico per velocizzare lo sviluppo". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel discorso depositato al Development Committee, il forum di Banca Mondiale e Fmi incentrato sullo sviluppo, che si tiene a Lima (Perù).