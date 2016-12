Virus Zika, registrato in Francia il primo caso di contagio per via sessuale

Primo caso in Francia di trasmissione del virus Zika per via sessuale. Secondo il ministro della Sanità, Marisol Touraine, una donna è stata contagiata dal suo compagno rientrato dal Brasile. Il ministro ha precisato che la donna "non è incinta e sta reagendo bene" alle cure. La coppia vive nella regione di Parigi.

Al di fuori dell'Europa, già in Texas era stato registrato un altro caso di trasmissione per via sessuale del virus Zika. Gli esperti hanno spiegato come un paziente sarebbe rimasto contagiato dopo aver avuto un rapporto sessuale con una persona, che è stata infetta durante un viaggio in Venezuela, uno di Paesi più colpiti dal virus.



Recentemente uno studio dell'Istituto superiore di sanità ha dimostrato la possibilità del virus di essere trasmesso sessualmente. L'indagine non è legata all'epidemia in corso in Sudmerica, ma a un caso ricostruito e confermato retrospettivamente. I ricercatori precisano che la puntura di zanzara del genere Aedes aegypti resta comunque la via privilegiata dell'infezione da Zika.