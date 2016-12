Virus H1N1 in Brasile: da gennaio registrati già 71 morti

Il ministero della Salute brasiliano ha reso noto in serata che il virus H1N1 della cosiddetta influenza "suina" ha ucciso nei primi tre mesi dell'anno il doppio delle persone morte in tutto il 2015 per la stessa causa: 71 decessi, rispetto ai 36 dell'anno scorso. Dei 71 decessi, 55 si sono avuti nello Stato di Sao Paulo, per un totale di 372 casi dei 444 registrati complessivamente nel Paese.