Virus Ebola, nuovo contagio in Texas La Ue: "Non è ancora pandemia"

18:56 - Secondo caso di Ebola in Texas, negli Stati Uniti: contagiata una donna, dipendente dell'ospedale di Dallas dove il virus era stato contratto anche da un'infermiera che aveva avuto in cura Thomas Duncan, il "paziente zero". Lo rende noto il dipartimento dei servizi sanitari locale. "L'operatrice - si legge in una nota diffusa da tutti i media americani - aveva rilevato la febbre ed è stata immediatamente isolata".

Ad annunciarlo è stata la Cdc, la maggiore autorità sanitaria americana: "Un secondo operatore del Texas Presbyterian Hospital di Dallas, che aveva seguito il 'paziente zero', è risultato positivo ai test su Ebola". Anche in questo caso, come in quello dell'infermiera dello stesso ospedale, si tratta dunque di una donna che seguì Thomas Ducan, il liberiano morto l'8 ottobre.



Raccomandazioni Ue - Fonti europee in questa fase raccomandano di rafforzare e rendere più efficaci i controlli in uscita dai tre paesi focolai di ebola e' essenziale. L'Europa non raccomanda controlli in entrata, che eventualmente sono di competenza degli stati membri. Il compito dell'Unione e' di assicurare coordinamento degli interventi e efficace scambio di informazioni.



Crisi ancora aperta ma non è pandemia - La crisi generata dall'epidemia del virus ebola non è finita e non finirù presto: serve una risposta più potente da parte della comunità internazionale, dice ancora la Ue, precisando che Ebola ora non è una pandemia, perché seppur si tratti di un'epidemia grave è localizzata solo in tre paesi. Non è come la Sars che aveva coinvolto addirittura diversi continenti.



Vertice d'urgenza alla Casa Bianca - Dopo il nuovo caso Ebola in Texas, alla Casa Bianca è stato indetto un vertice d'urgenza a cui prende parte il presidente americano Barack Obama che ha annullato alcuni appuntamenti in Connecticut e in New Jersey. All'incontro partecipano i responsabili delle agenzie federali statunitensi coinvolte nella lotta all'epidemia. In precedenza Obama aveva tenuto una una videoconferenza con Matteo Renzi, Angela Merkel, Francois Hollande e David Cameron.