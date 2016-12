00:30 - In Mali "è morta un'infermiera che era stata in contatto con un cittadino della Guinea morto d'Ebola". Lo ha annunciato un funzionario della Clinica Pasteur a Bamako, aggiungendo che in base ai test era risultata positiva al virus. La vicenda, sottolineano le fonti mediche, non è collegata al primo caso d'Ebola che ha colpito il Mali, una bimba di due anni morta dopo aver contratto il virus.