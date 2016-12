Virus Ebola, nuovo allarme dell'Oms: oltre 3mila morti in Africa

11:06 - Sempre più alto l'allarme Ebola, con il bilancio dell'epidemia nell'Africa occidentale che ha superato i 3.000 morti. Lo ha comunicato l'Organizzazione mondiale della sanità secondo quanto riferisce la Bbc online. Gli ultimi dati indicano che le persone infettate dal virus sono oltre 6.500.

Alcune migliaia di dosi di vaccini sperimentali contro il virus ebola, sviluppati dalle società Gsk e NewLink Genetics, dovrebbero essere disponibili all'inizio del 2015, ha inoltre annunciato l'Organizzazione mondiale della sanità. ''Gsk dovrebbe avere 10.000 dosi disponibili all'inizio del prossimo anno'', ha affermato il vice direttore generale dell'Oms, Marie Paule Kieny. Inoltre, NewLink Genetics, che ha gia' donato all'Oms circa un migliaio di dosi di vaccino, dovrebbe disporre di ''qualche altro migliaio'' di dosi nei prossimi mesi.



Per quanto riguarda invece il siero ZMapp - non sottoposto a sperimentazione clinica ma somministrato a titolo compassionevole a vari pazienti infettati dal virus ebola - le scorte sono esaurite ovunque: ''Qualche centinaia di dosi dovrebbe essere disponibile da qui alla fine dell'anno, ma non abbastanza per avere un impatto sull'epidemia'', ha precisato la responsabile Oms.



"Nessuno dovrebbe essere lasciato in balia di una terribile malattia. La lotta contro Ebola rimane una priorità della sicurezza nazionale del nostro Paese. Dobbiamo prevenire l'epidemia riducendo i rischi. Dobbiamo individuare le minacce subito, ovunque siano", aveva detto venerdì Obama alla Casa Bianca.