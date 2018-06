Virginia, soldato ruba tank e semina il terrore per le strade di Richmond per due ore

Ha seminato il panico per due ore lungo le strade di Richmond, in Virginia, guidando un tank per oltre 100 chilometri a 70 chilometri orari e tenendo in scacco la polizia che si era subito gettata al suo inseguimento. Alla fine è stato fermato, arrestato e identificato: si tratta di un soldato che ha rubato il mezzo corazzato dalla base militare della Guardia Nazionale a Fort Pickett. Nella folle impresa non si sono registrati incidenti e feriti.