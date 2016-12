Virginia, il killer: "Sui proiettili ho inciso le iniziali delle vittime"

L'uccisione dei due reporter avvenuta in Virginia potrebbe essere un atto per vendicare la strage nella chiesa di Charleston, dove il 17 giugno furono assassinati 9 afroamericani. Questo almeno quanto lo stesso killer, Vester Lee Flanagan, spiega in un documento inviato, subito dopo il duplice omicidio, via fax alla Abc: "Quello che mi ha mandato fuori di testa è stata quella sparatoria. E sui miei proiettili ho inciso le iniziali delle vittime".