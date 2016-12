Virginia, esplode razzo della Nasa con rifornimenti per la Stazione spaziale Iss

L'incidente ha causato ingenti danni: tutta l'apparecchiatura contenuta nel razzo è andata persa e i detriti e le fiamme dell'esplosione hanno causato enormi danni alla proprietà circostante. Il lancio sarebbe dovuto avvenire lunedì ma era stato posticipato per la presenza di una nave al largo nell'Atlantico nel perimetro di sicurezza per il lancio.



Il razzo conteneva 2,2 tonnellate di rifornimenti e apparecchiature destinate ai sei astronauti che vivono nella stazione spaziale: la Nasa rassicura sul fatto che nulla a bordo era essenziale per l'Iss.



La Russia pronta a rifornire la stazione - Mosca ha subito fatto sapere che l'agenzia spaziale russa è pronta, se la Nasa lo chiederà, a rifornire d'urgenza l'Iss. "Al momento non abbiamo ricevuto una richiesta in tal senso, ma nel caso, saremmo pronti", hanno detto alla Ria Novosti.



Nell'era post Shuttle, la Nasa ha siglato un contratto con Orbital Science e Specex per i rifornimenti alla stazione spaziale. Fino ad oggi tutte le missioni effettuate non avevano presentato alcun problema. L'esplosione rischia però di trasformarsi in boomerang per Barack Obama, che ha spinto per un programma di razzi commerciali per i rifornimenti.



Il presidente americano è stato informato di quanto avvenuto, fanno sapere dalla Casa Bianca, che sottolinea che monitorerà da vicino gli sviluppi della vicenda.



Orbital Science: aspettare l'inchiesta - "E' troppo presto per sapere i dettagli di quello che è accaduto. La nostra attenzione è ora per la sicurezza di coloro che sono coinvolti nel rispondere" all'incidente. Lo afferma Orbital Science, proprietaria del razzo esploso, sottolineando che il veicolo ha accusato un "fallimento catastrofico". Orbital Science è crollata in Borsa nelle contrattazioni after hour, arrivando a perdere fino al 19%.