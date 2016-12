Virginia, eseguita condanna a morte

L'intervento di Papa Francesco, che in una lettera aveva chiesto di commutare la pena, non è bastato. Alle 21.17 ora locale (le 3.17 del mattino in Italia) è stata eseguita la condanna alla pena di morte in Virginia per Alfred Prieto, il serial killer con disturbi mentali condannato per una serie di omicidi avvenuti in California e Virginia tra il 1988 e il 1992.