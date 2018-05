Virginia, erano sopravvissuti alla strage di Charlottesville: ora si sono sposati

"Love Wins, Not Hate", hanno scritto sulla torta nuziale Marcus Martin e Marissa Blair. I due, 27 e 28 anni, sono sopravvissuti alla strage di Charlottesville, in Virginia. Il 12 agosto 2017 una folla si era radunata per protestare contro i nazionalisti e un suprematista bianco si era lanciato sui manifestanti con la sua auto. Marcus era uno dei 30 feriti, ma prima aveva spintonato Marissa, salvandola.