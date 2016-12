Virale l'intervista a una candidata in Spagna: "Perché votarmi? Non saprei"

In Spagna è diventata subito virale sui social l'intervista di fine campagna elettorale alla giovane capolista di Ciudadanos alle politiche di domenica , Virginia Millán Salmerón. Alla richiesta di spiegare perché gli elettori debbano votare per il suo partito, dopo alcune frasi generiche si è confusa e ha confessato: "non saprei come spiegarlo...".

Giovane e bella, come diverse altre candidate del partito centrista anti-casta di Albert Rivera, Virginia Salmeron era intervistata dalla Tv Canal Sur. "Ci dica perché ritiene si debba votare per il suo partito", le ha chiesto in chiusura la conduttrice.



"Speriamo che con questa opportunità si possa cambiare la Spagna e non avere...", si è confusa la giovane politica. Poi con un disarmante sorriso ha concluso "...non saprei come spiegarlo".



Di recente il segretario di Podemos Pablo Iglesias in una intervista ha detto di "non sopportare piu' le Barbie e i Ken della politica" spagnola.