Violenze Virginia,consigliere Sicurezza Casa Bianca: "Dura condanna"

Il consigliere per la Sicurezza nazionale alla Casa Bianca H.R. McMaster è intervenuto in merito all'attacco in Virginia dicendo di condannare con forza "i suprematisti bianchi, i razzisti e i gruppi nazisti". Parole che arrivano dopo le polemiche che hanno travolto Donald Trump. Il presidente non aveva infatti condannato esplicitamente la violenza dei suprematisti al corteo nello Stato Usa.