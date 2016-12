Violenze di Capodanno, algerino prosciolto da accuse a Colonia

Il tribunale di Colonia ha prosciolto dall'accusa di aggressione sessuale il primo, e finora unico imputato, per le violenze di Colonia di Capodanno. Si tratta di un 26enne algerino, condannato però a sei mesi di carcere con la condizionale per furto e ricettazione. La vittima, chiamata a testimoniare, non lo ha riconosciuto come uno dei suoi aggressori.