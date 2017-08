Violenze Coro Ratisbona, legale: "Georg Ratzinger sapeva e non agì"

Georg Ratzinger, il fratello del Papa emerito Benedetto XVI, sarebbe stato a conoscenza delle pene fisiche inflitte nella scuola del coro del Duomo di Ratisbona, ma probabilmente non dei casi di abusi sessuali. Lo si legge nel rapporto del legale Ulrich Weber sulle violenze subite dai bambini del coro. A Ratzinger, ex direttore del coro, va "rinfacciato di aver fatto finta di non vedere, e di non essere intervenuto nonostante sapesse".