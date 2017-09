Violenze Birmania, Onu: "Evitare una catastrofe umanitaria"

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto "profondamente preoccupato" per le violenze avvenute negli ultimi giorni in Birmania. Guterres ha quindi lanciato un appello alle forze di sicurezza del Paese chiedendo moderazione dopo che 400 persone, soprattutto musulmani rohingya, sono morte in violenti scontri. Per il segretario è urgente evitare una "catastrofe umanitaria".