Violenta alluvione in Maryland: Ellicott City viene sommersa dall’acqua

Negli ultimi giorni, un'incredibile ondata di maltempo ha investito la East Coast degli Stati Uniti, causando disagi non indifferenti. Le immagini più impressionanti arrivano da Ellicott City, una cittadina nello stato del Maryland devastata da un'alluvione. In sole tre ore, infatti, sono scesi tra i venti e i venticinque centimetri di pioggia, trasformando le strade in veri e propri fiumi in piena.



Il governatore del Maryland, Larry Hogan, ha immediatamente dichiarato lo stato d'emergenza, invitando gli abitanti a non uscire di casa. Non è la prima volta che la cittadina vive un episodio simile: nel 2016, un'altra alluvione aveva causato, oltre a ingenti danni materiali, anche la morte di due persone.