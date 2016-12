Violava le regole d'abbigliamento della sharia, arrestata una mascotte a Riyadh

Quest'ultimo non si sarebbe comportato in maniera adeguata con la mascotte maschio che lo accompagnava. L'operazione è stata eseguita dalla polizia che si occupa di promuovere e tutelare i costumi legati al rispetto e alla pratica della religione islamica. La mascotte, in abito lungo blu e maglietta bianca, con un nastro tra i capelli, era dunque in realtà un uomo.



Sembra che l'operazione sia stata eseguita in seguito a diverse segnalazioni arrivate a proposito di comportamenti inaccettabili tra le due mascotte, maschio e femmina, che stavano promuovendo l'apertura del punto vendita, il Sanabil Al Shalam shop. Ecco dunque spiegato l'intervento dei poliziotti.