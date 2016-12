Vince alle corse, tradita da un selfie; a riscuotere è un "amico" di Facebook

Chantelle è stata abbastanza fortunata da puntare sul cavallo vincente, ma non sui giusti amici sui social network. Questa bella australiano è andata con gli amici alla sua prima corsa a Perth e ha puntato, quasi per gioco, venti dollari su un cavallo dato per sfavorito. Con sua grande sorpresa, è riuscita invece a vincere ben 825 dollari. Ebbra di felicitàe si è fatta un selfie per condividere l'attimo vincente con i social network Peccato che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio: qualcuno ha riscosso la vincita usando la matrice da lei postata su Facebook.