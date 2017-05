Vietnam, un camion perde il controllo e si schianta contro un bus: 12 morti

Almeno dodici persone sono morte e 33 sono rimaste ferite nello scontro fra un camion e un bus in Vietnam . Secondo la polizia, il camion stava viaggiando a 105 chilometri orari quando ha perso il controllo finendo nella corsia del pullman. A bordo di quest'ultimo viaggiavano 43 persone. L'autista del camion è rimasto gravemente ferito, mentre il suo assistente è morto sul colpo.

Le persone a bordo dei due veicoli sono rimaste intrappolate tra le lamiere e i soccorsi hanno dovuto rompere porte e finestre per tirarli fuori. Tutte le vittime si trovavano a bordo del bus, con l'eccezione dell'assistente dell'autista del camion.



L'incidente è avvenuto nella zona centrale del Paese, nella provincia di Gia Lai, 640 chilometri a nord di Ho Chi Minh. Nell'ultimo anno sono 8.685 le persone morte sulle strade in Vietnam, mentre nei primi quattro mesi del 2017 sono stati 6.369 gli incidenti sulle strade in Vietnam, dove sono morte 2.795 persone e 1.440 sono rimaste gravemente ferite, secondo i numeri forniti dal dipartimento della polizia stradale.