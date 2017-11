Vietnam, il tifone Damrey colpisce il Paese: 27 morti e 22 dispersi

Vietnam, il tifone Damrey colpisce il Paese: morti e dispersi Afp 1 di 7 Afp 2 di 7 Afp 3 di 7 Afp 4 di 7 Afp 5 di 7 Afp 6 di 7 Afp 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il tifone ha spazzato via i tetti di altri 25mila edifici, affondato 112 imbarcazioni da trasporto e pesca e causato enormi danni alle coltivazioni di riso. Le autorità locali hanno inoltre registrato blackout in varie aree e decine di voli cancellati.



Oltre 35mila abitanti dei villaggi sono ad alto rischio di evacuazione nella regioni non ancora colpite dal maltempo, ha riferito la Protezione civile locale. A ottobre il Paese era già stato falcidiato da eventi naturali: 75 persone trovarono la morte, mentre i dispersi furono 28.