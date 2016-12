Vietnam, australiano 73enne condannato a morte per traffico di droga

Una corte nel sud del Vietnam ha condannato un cittadino australiano a morte per traffico di eroina. Lo riporta la stampa locale. Nguyen Thi Huong, 73 anni, di origini vietnamite, era stato arrestato nel dicembre 2014 quando al check-in per un volo in Australia era stato trovato in possesso di 3,5 chili di eroina, nascosta in 36 confezioni di sapone.