Vietnam, 14enne folgorata dal cavo del telefono durante il sonno

I genitori, non appena hanno trovato il corpo della figlia, hanno subito allertato i soccorsi. Ma i medici dell'ospedale non hanno potuto fare niente se non confermare il decesso dell'adolescente e la causa della morte: una scarica elettrica causata dal cavo elettrico difettoso del suo telefono trovato nel letto.



Le indagini continuano - Secondo la polizia locale il cavo dell'iPhone era rotto: una parte della guaina di rivestimento era danneggiata e i fili in tensione. Una lacrima versata dalla ragazza durante la notte avrebbe causato la folgorazione subito dopo essere entrata in contatto con il cavo.



Le forze dell'ordine devono dire se il dispositivo difettoso fosse originale o una copia. Nelle foto in circolazione si vede un caricatore già lesionato in passato con i cavi arrotolati in modo approssimativo e tenuti insieme con del nastro adesivo.