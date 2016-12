Vienna, ritrovati in fondo al Danubio 100mila euro in banconote di grosso taglio

Oltre 100mila euro in banconote di grosso taglio sono stati ritrovati sul fondo del fiume Danubio a Vienna. La polizia austriaca ha chiarito che non si tratta del bottino di una rapina dal momento che non esistono denunce di furto di somme simili. Il denaro è stato ripescato e steso ad asciugare. Qualora non si trovasse il legittimo proprietario, la considerevole cifra potrebbe restare all'uomo che per primo ha visto le banconote e si è tuffato nel fiume per iniziare a ripescarle.