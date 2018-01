Vienna insiste: oggi con Alfano tema doppio passaporto

Vienna mantiene ferma la sua posizione sul doppio passaporto per gli altoatesini. Il ministro degli Esteri Karin Kneissl, del Fpoe, vuole "introdurre attivamente" il tema in un incontro con il collega Angelino Alfano, oggi a Roma, secondo quanto scrive l'Apa. "E' una parte dell'accordo di governo", ha affermato, sottolineando di nuovo che la misura potrà esser presa solo "in dialogo fra Vienna, Roma e Bolzano".