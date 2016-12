Vienna: in Italia possibile arrivo di 300mila migranti dal Mediterraneo

"L'Italia non può contare sul fatto che il Brennero resti aperto, se si arriva a flussi incontrollati di migranti", ha detto la ministra dell'Interno austriaco. "Come fatto coi Paesi della rotta balcanica, Slovenia, Croazia e Macedonia, vogliamo informare anche l'Italia delle misure che intraprenderemo, se vi sara' un flusso incontrollato di migranti dall'Italia all'Austria".



Vienna vuole informarsi a Roma su come si stia preparando l'Italia a proteggere le frontiere nel caso di un aumento del flusso migratorio sulle sue coste, chiedendo anche conto della funzionalita' degli hotspots allestiti nel sud del Paese, e se sia necessario aiuto in materia, ha precisato inoltre la ministra Leitner, all'APA. "Laddove vi sono nuove rotte migratorie, i Paesi vanno sostenuti", ha concluso.



"L'Italia deve comprendere che il lasciapassare dei migranti non risolve i problemi ma li aumenta", rincara il ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz che a Bolzano ha incontrato i governatori Arno Kompatscher (Alto Adige), Ugo Rossi (Trentino) e Guenther Platter (Tirolo). "L'Austria - ha aggiunto - non può permettersi un altro 2015, quando ha accolto 90mila persone, come se in rapporto alla popolazione l'Italia accogliesse in un anno 600.000 persone", ha detto Kurz.



Secca replica italiana: cifre campate in aria - Se i contenuti delle dichiarazioni della ministra dell'Interno austriaca, Johanna Mikl-Leitner, fossero confermati "ci troveremmo di fronte a dichiarazioni non informate. Mi sembrano discorsi singolari e campati in aria perché finon'ora i flussi sono in senso inverso, sono dall'Austria in Italia e non il contrario". Così il sottosegretario all'Interno, Filippo Bubbico, commenta a LaPresse. I migranti, spiega Bubbico, "arrivano in Italia e noi li stiamo accogliendo" come deciso con l'Unione europea "se poi l'Austria non vuole condividere le decisioni europee è un problema che riguarda l'Austia. Noi non dobbiamo rendere conto a nessuno" perché "adempiamo ai nostri doveri nei confronti delle convenzioni internazionali e delle decisioni dell'Unione europea".