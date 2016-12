Videogiochi, Natale amaro: hacker mettono ko Ps network e Xbox live

10:05 - Natale amaro per molti videogiocatori che sognavano di passare la giornata con la propria console. Un attacco rivendicato dal gruppo di hacker Lizard Squad ha messo ko i servizi per il gioco online di Sony e Microsoft. Per tutta la giornata del 25 dicembre Playstation Network e Xbox Live sono, infatti, risultati irraggiungibili. L'attacco pare non sia collegato alle minacce ricevute da Sony per il film "The Interview", sbarcato nelle sale.

All'inizio i videogiocatori hanno pensato a un problema di Sony, protestando con la multinazionale giapponese. Poi, però, si è capito che si trattava non di ordinaria manutenzione dei server, ma di un attacco vero e proprio. E' stato priprio il gruppo Lizard Squad a rivendicarlo sui social network "ricattando" gli utenti: in cambio di una massiccia adesione a un determinato profilo Twitter, sarebbe cessato. La comunità dei videogiocatori è insorta contro il gruppo di hacker che ha però proseguito il suo attacco. I problemi, infatti, continuano a persistere, soprattutto sul versante Playstation Network con i tecnici della Sony impegnati a riattivare il sistema che funziona a singhiozzo. Più "leggero" il blocco a Xbox Live, tornato online dopo qualche ora di black out.