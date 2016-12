Video Isis:nuovi attacchi in Europa

17:17 - Tre combattenti francesi in un nuovo video diffuso dall'Isis promettono altri attacchi "contro l'Europa". Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Nel filmato viene annunciato che l'Isis "arriverà in Belgio, in Francia, in Germania, in Svizzera e in America. "Sgozzateli, attaccateli e fate tutto quello che potete contro gli europei e gli statunitensi", dice uno dei tre jihadisti francesi.

