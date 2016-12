Video Isis, jihadista parla italiano durante un attacco: è una bufala?

12:11 - "Yalla, yalla, yalla, piano, piano, piano...". E' l'audio di un video, diffuso dall'Isis, in cui sentirebbe uno jihadista parlare in italiano. Il filmato, pubblicato da Globalist.it, mostra la preparazione di un attacco suicida con un'autobomba contro una postazione curda del Pkk. Se confermate le parole in italiano, il video, autentico per i nostri 007, rappresenterebbe la conferma della presenza di "foreign fighter" italiani in Siria e Iraq.

Ecco il video dell'Isis in cui si sentirebbe parlare italiano

"Il video - sottolinea il direttore di Globalist, Gianni Cipriani - rappresenta la conferma di foreign fighter molti dei quali, come probabilmente in questo caso, non nativi italiani, ma stranieri che hanno a lungo soggiornato nel nostro Paese".



Tuttavia, l'attribuzione delle parole nel video è controversa. Quelle pronunciate non sarebbero “piano, piano” bensì “ya rab, ya rab", un'espressione araba che può tradursi in "mio Dio, mio Dio"