Video hard online: risarcito Hogan

Risarcimento danni record di 115 milioni di dollari per Hulk Hogan, 62enne ex lottatore di wrestling famosissimo fra gli anni Ottanta e Novanta, per la violazione della sua privacy da parte di Gawker, un popolare magazine online americano che nel 2012 aveva diffuso in rete un breve video in cui Hogan viene mostrato mentre fa sesso con l'allora moglie di un suo amico.