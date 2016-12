Viceministro di Israele: sisma in Italia è punizione per voto Unesco. Poi arrivano le scuse

Polemiche in Israele per le parole del viceministro israeliano della Cooperazione regionale Ayoub Kara (Likud), secondo cui "il terremoto in Italia è avvenuto" per punizione divina per l'astensione italiana all'Unesco nel voto sulla Città Vecchia di Gerusalemme. Kara mercoledì era in missione in Vaticano quando c'è stata una delle scosse del terremoto che ha colpito il Centro Italia. Immediate le scuse all'Italia da parte delle autorità israeliane.