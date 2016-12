Viaggio in Messico, Trump: con Nieto discusso del muro. "Ancora non lo sanno, ma saranno i messicani a pagarlo"

"Rispetto per i messicani" - Trump ha sottolineato il proprio rispetto nei confronti dei messicani-americani sia per il loro "contributo agli Stati Uniti" sia con riferimento a "coloro i quali lavorano nelle mie imprese, sono grandi persone, tanti amici vanno e vengono in Messico". I messicani degli Stati Uniti "sono gente onesta", ha aggiunto Trump, ricordando il proprio "rispetto per i loro forti valori nei confronti della famiglia, la fede e la comunità", indicando inoltre "l'interesse comune nel mantenere il nostro emisfero sicuro, prospero e libero". Trump ha definito il colloquio con il presidente del Messico "costruttivo".



Mentre accanto a Pena Nieto compariva la bandiera messicana, sul podio da cui ha parlato Donald Trump non c'era quella degli Stati Uniti, in quanto il tycoon non aveva titolo di rappresentare ufficialmente il Paese essendo in visita come candidato alla Casa Bianca.



Pena Nieto: Messico non paga muro - Pena Nieto ha poi voluto chiarire la questione muro: "All'inizio della nostra conversazione ho detto a Trump chiaramente che il Messico non pagherebbe per il muro".