Viaggio in Caucaso, Papa: "Basta devastazione in Siria e Iraq"

"Signore Gesù, stendi l'ombra della tua croce sui popoli in guerra e solleva dalla devastazione l'Iraq e la Siria". E' un passaggio della preghiera per la pace di papa Francesco durante l'incontro con la comunità assiro-caldea a Tbilisi, in Georgia. Nel suo viaggio in Caucaso, il Pontefice si recherà anche in Azerbaijan.