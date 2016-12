11 ottobre 2014 Veterano doppio-amputato sulla copertina di una rivista: è storia Men's Health dedica l'apertura a Noah Galloway: dal fronte iracheno e alla depressione a modello di forma fisica e mentale Tweet google 0 Invia ad un amico

11:38 - Una decisione coraggiosa, quella del fitness magazine internazionale "Men's Health", una scelta che permette al mondo di conoscere anche le storie di persone valorose come il Sergente Noah Galloway. La copertina della rivista è per un veterano di guerra che ha dovuto superare, con grandi difficoltà, problemi fisici e psichici a causa dell'amputazione dell'arto e della gamba sinistra e si è poi ripreso fino a diventare un modello di forma fisica e cura della persona. Era il dicembre 2005 quando, nella sua seconda missione in Iraq, Noah Galloway si è trovato in mezzo all'esplosione di una bomba senza avere nessuna via di scampo. Tornato in patria, il sergente ha combattuto contro una fortissima depressione: passava la sua giornata a bere, fumare e dormire. Ci sono voluti cinque anni per riuscire a uscire da questo vortice di emozioni negative ma, adesso, Galloway si è ripreso in pieno la sua esistenza. Attività fisica, amici e famiglia: il mix perfetto per tornare a vivere al massimo.