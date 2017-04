Vertice Usa-Cina, Trump e Xi Jingping parlano di Coree ed economia

Vertice Usa-Cina, strette di mano e sorrisi tra Trump e Xi Jingping 1 di 7 Afp Afp Vertice Usa-Cina, strette di mano e sorrisi tra Trump e Xi Jingping 2 di 7 Afp Afp Vertice Usa-Cina, strette di mano e sorrisi tra Trump e Xi Jingping 3 di 7 Afp Afp Vertice Usa-Cina, strette di mano e sorrisi tra Trump e Xi Jingping 4 di 7 Afp Afp Vertice Usa-Cina, strette di mano e sorrisi tra Trump e Xi Jingping 5 di 7 Afp Afp Vertice Usa-Cina, strette di mano e sorrisi tra Trump e Xi Jingping 6 di 7 Afp Afp Vertice Usa-Cina, strette di mano e sorrisi tra Trump e Xi Jingping 7 di 7 Afp Afp Vertice Usa-Cina, strette di mano e sorrisi tra Trump e Xi Jingping leggi dopo slideshow ingrandisci

Trump ha informato personalmente Xi del bombardamento lanciato contro la base aerea di Assad. Il dialogo tra i due però si occuperà soprattutto dell'altro fronte caldo mondiale, quello legato alla minaccia di Pyongyang. Parlando di Corea del Nord, da settimane Washington sta infatti facendo pressioni sulla Cina, chiedendo un passo in avanti sulla questione. "Abbiamo un enorme problema con la Corea del Nord e vedremo cosa succederà", ha detto Trump a Fox senza dare dettagli. Pyongyang ha avvertito che qualsiasi "piccola provocazione" sarà seguita da una dura risposta, minacciando "la più spietata esplosione".



In agenda anche questioni economiche: Trump afferma che nei trattati commerciali gli Stati Uniti "non sono stati trattati in modo onesto per molti molti anni" e "nessun presidente si è preso cura di questo". Secondo fonti diplomatiche cinesi, Xi potrebbe fare concessioni in materia di commercio e tariffe agli Usa, in cambio però potrebbe chiedere agli Usa di rinunciare al loro accordo militare con Taiwan: Trump aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero continuato a vendere armi a Taiwan, armi "migliori", aveva sottolineato.



Trump andrà in Cina - Il presidente Usa Donald Trump ha accettato "con piacere" l'invito fatto a Mar-a-Lago dalla controparte Xi Jinping a recarsi in Cina nel 2017: il tycoon, riferisce l'agenzia Nuova Cina citando funzionari di Pechino, ha espresso l'auspicio di "poter fare il viaggio alla prima data possibile".