Vertice umanitario Onu, Ban: "Disappunto per assenza leader del G7"

"Possiamo essere orgogliosi" dei risultati del primo World Humanitarian Forum, ma devo esprimere "disappunto per il fatto che alcuni leader non sono venuti, soprattutto i leader del G7, ad eccezione di Angela Merkel". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, chiudendo il vertice di Istanbul. "I membri del Consiglio di sicurezza intraprendano passi importanti: la loro assenza non è una scusa per non fare niente", ha aggiunto.