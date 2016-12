Vertice Ue a Bratislava: "Unione non perfetta ma indispensabile"

"Sebbene un Paese abbia deciso di lasciarla, l'Unione europea resta indispensabile per il resto di noi". E' quanto si legge nella "Dichiarazione di Bratislava", documento finale del vertice in Slovacchia. "La Ue non è perfetta ma è il migliore strumento" davanti alle nuove sfide. I 27 sottolineano inoltre la necessità di "focalizzarsi" sulle attese dei cittadini "per affrontare le soluzioni semplicistiche delle forze estremiste e populiste".