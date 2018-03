Vertice tra Coree, Kim Jong-un: "Accordo per un incontro con Moon"

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha raggiunto un accordo "soddisfacente" con gli "inviati speciali" della Corea del Sud per l'organizzazione di un vertice con il presidente Moon Jae-in. Al centro del summit uno scambio di vedute su come allentare le tensioni militari nella penisola e rafforzare il dialogo. La visita della delegazione sudcoreana ricambia quella compiuta dal Nord a Seul per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di PyeongChang.