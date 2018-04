Vertice delle Americhe: anche Raul Castro rinuncia a partecipare

Raul Castro non parteciperà al summit delle Americhe, al via in Perù. Dopo il forfait di Donald Trump, per seguire la crisi siriana, e l'esclusione del leader venezuelano Nicolas Maduro, al vertice in Perù mancherà anche un altro possibile protagonista, il presidente cubano. Al suo posto, a guidare la delegazione, ci sarà il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez.