Vertice alla Casa Bianca, Obama: "Stiamo battendo l'Isis"

Vertice anti-Isis alla Casa Bianca, dove Barack Obama ha incontrato il numero uno del Pentagono Ash Carter e i vertici delle forze armate Usa. "Acceleriamo la lotta all'Isis in Siria e in Iraq", ha detto il presidente Usa, confermando come lo Stato islamico stia perdendo terreno. "Abbiamo messo a dura prova le principali roccaforti di Raqqa e Mosul - ha aggiunto - e colpito la loro leadership e le loro reti finanziarie. Li sconfiggeremo".