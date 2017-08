Vertice ad Astana, Damasco annuncia tregua di 5 giorni a Daraa

In vista della nuova riunione sulla Siria ad Astana, in Kazakhstan, le autorità siriane hanno annunciato una tregua di 5 giorni nella regione di Daraa, in parte controllata dagli insorti, al confine con la Giordania. Le opposizioni avevano condizionato, infatti, la loro presenza al summit, convocato dalla Russia e alleata di Damasco, all'interruzione dei bombardamenti aerei e dell'artiglieria governativi sulla zona.