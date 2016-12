Verdun, Merkel e Hollande ricordano i caduti di una delle battaglie più sanguinose della storia

Come fecero trent'anni fa François Mitterrand ed Helmut Kohl, così il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel si sono ritrovati a Verdun in occasione del centenario di una delle battaglie più cruente della prima guerra mondiale, nella quale morirono 163mila soldati francesi e 143mila tedeschi. La battaglia si svolse dal 21 febbraio al 19 dicembre 1916, e i due eserciti furono costretti a combattere quasi sempre sotto la pioggia.

La cancelliera Angela Merkel ha sottolineato come la città di Verdun incarni un messaggio di speranza: "È un simbolo dell’inconcepibile atrocità e assurdità della guerra, ma anche della riconciliazione franco-tedesca". È la prima volta che un dirigente tedesco viene ricevuto nel municipio della città. La Merkel ha particolarmente apprezzato questo invito e la calorosa accoglienza che le è stata riservata.



Qui "l’Europa si è smarrita 100 anni or sono", ma Verdun "è stata capace di unirsi per la pace e l’amicizia tra i due popoli. Viva l’amicizia, lo spirito di Verdun", ha aggiunto il numero uno dell’Eliseo. La giornata è iniziata con una visita al cimitero tedesco di Consenvoye per un momento di raccoglimento e un omaggio agli 11mila soldati che sono sepolti lì.



La battaglia di Verdun viene ricordata come una delle più sanguinose della storia, con 300mila morti e 400mila feriti, nonché la più lunga di sempre: durò infatti 10 mesi. Detiene anche il primato di campo di battaglia con la maggior densità di morti per metro quadro. Il conflitto che più gli si avvicina è la battaglia di Stalingrado avvenuta nella seconda guerra mondiale, spesso considerata una «Verdun russa», ma mentre a Stalingrado l'esercito tedesco tentò la conquista di una città strategicamente importante, a Verdun lo scopo dell'offensiva del generale tedesco Erich von Falkenhayn fu quello di creare più perdite possibili nell'esercito francese.