Venti tonnellate di uova contaminate vendute in Danimarca

Venti tonnellate di uova contaminate sono state distribuite in Danimarca. Lo ha reso noto l'autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Le uova, provenienti da un fornitore belga, sono state vendute principalmente a bar, caffetterie e catene di catering danesi. Le uova contaminate dall'insetticida fipronil possono provocare danni ai reni, al fegato e alla tiroide se mangiate in gran quantità.