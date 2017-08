Venezuelani in fuga, lunghe file al confine con il Brasile

Lunghe file di cittadini venezuelani si sono formate a Pacaraima, cittadina dello Stato di Roraima al confine tra Brasile e Venezuela. Lo rende noto la polizia federale locale. Il flusso di profughi provenienti da Caracas è in costante aumento, soprattutto per l'aggravarsi della crisi in seguito all'annuncio della Costituente da parte di Nicolas Maduro. Nei primi 6 mesi del 2017 6mila venezuelani hanno fatto richiesta di asilo politico in Brasile.